Инвестиционный комитет при губернаторе рассмотрел проект компании «Основа Холдинг».

Многострадальный проект строительства гостиницы на улице Интернациональная в центре Омска поддержал инвестиционный совет при губернаторе. На состоявшемся заседании проект представил директор ООО «Основа Холдинг» Александр Антропенко.

Гостиницу, как и ранее, собираются строить на территории бывшей обувной фабрики «Луч», здание которой является объектом культурного наследия 1915 года постройки. Рядом с ним возведут новое здание площадью 21,5 тыс. кв. м, сообщает близкий к семье Антропенко портал «Новый Омск». Это будет многофункциональный комплекс с гостиничными номерами, апартаментами, рестораном, лаундж-баром, помещениями общественного назначения, офисами.

Что касается здания фабрики «Луч», то его планируется реставрировать и приспособить для современного использования. Внутри будут располагаться общественные пространства.

Реализовать проект строительства гостиницы на Интернациональной пытаются уже более 10 лет. Изначально планировалось, что это будет отель международной сети Hilton.