Омск-Информ
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·Происшествия

Его вместе с женой убили и расчленили.
Жительницу Самары подозревают в убийстве дедушки и бабушки – экс-мэра города, бывшего главы совета директоров «Омскшины» Виктора Тархова и его жены. Как сообщает Следственный комиетет, ее заключили под стражу. Как сообщалось ранее, тела Тархова и его жены нашли расчлененными.
О пропаже Тархова с женой заявил в полицию его друг. В последний раз пара выходила на связь в конце декабря. По данным SHOT, преступление произошло в Новый год. Соседи рассказали, что последний раз семью видели перед праздником.
По предварительным данным, расчлененные тела вывезли на машине. На месте убийства также нашли фрагменты тел.
·Происшествия

Его вместе с женой убили и расчленили.
Жительницу Самары подозревают в убийстве дедушки и бабушки – экс-мэра города, бывшего главы совета директоров «Омскшины» Виктора Тархова и его жены. Как сообщает Следственный комиетет, ее заключили под стражу. Как сообщалось ранее, тела Тархова и его жены нашли расчлененными.
О пропаже Тархова с женой заявил в полицию его друг. В последний раз пара выходила на связь в конце декабря. По данным SHOT, преступление произошло в Новый год. Соседи рассказали, что последний раз семью видели перед праздником.
По предварительным данным, расчлененные тела вывезли на машине. На месте убийства также нашли фрагменты тел.