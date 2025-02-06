В чудовищном убийстве подозревают внучку 77-летнего бывшего политического деятеля.

Появилось сообщение об убийстве 77-летнего экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Их тела были обнаружены следователями Самарской области. Официальных комментариев от силовиков пока не поступало.

По опубликованным RTVI данным, бывший политик с супругой недавно прилетели в Россию из Финляндии. Их внучка Екатерина якобы задержана по подозрению в убийстве, но отказывается давать показания.

По данным источников, Тарховых будто бы забили насмерть, после чего их распиленные тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Есть данные, что подозреваемая приобретала на маркетплейсах пилу, мешки и жидкий азот для замораживания тел. Кроме того, следователи считают, что внучка распродала имущество бабушки и дедушки, вплоть до икон и автомобиля.

Известно, что Виктор Тархов до политической карьеры в Самаре двигался по производственной линии. Так, в 1997 году он был избран председателем совета директоров акционерного общества «Омскшина».