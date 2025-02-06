Омск-Информ
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·Общество

Воды не будет в домах на Карла Маркса, Гуртьевской Дивизии и Воровского.
Омский водоканал запланировал работы на сетях затра, 7 февраля. В связи с этим горожан ожидают отключения холодной воды.
С 10:00 до 20:00 воды не будет в домах № 17 и 29 на Карла Маркса. Машину установят около дома № 17.
С 10:00 до 23:00 воды не будет по адресам:
  • Гуртьевской Дивизии, 7/2а, 7/1, 7/4, 7(Котельная);
  • Воровского, 148;
  • поселок Карьер, детский лагерь «Гайдар».
Машину с питьевой водой установят возле дома № 7/2а на улице Гуртьевской Дивизии.
·Общество

Воды не будет в домах на Карла Маркса, Гуртьевской Дивизии и Воровского.
Омский водоканал запланировал работы на сетях затра, 7 февраля. В связи с этим горожан ожидают отключения холодной воды.
С 10:00 до 20:00 воды не будет в домах № 17 и 29 на Карла Маркса. Машину установят около дома № 17.
С 10:00 до 23:00 воды не будет по адресам:
  • Гуртьевской Дивизии, 7/2а, 7/1, 7/4, 7(Котельная);
  • Воровского, 148;
  • поселок Карьер, детский лагерь «Гайдар».
Машину с питьевой водой установят возле дома № 7/2а на улице Гуртьевской Дивизии.