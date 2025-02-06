Омск-Информ
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·Происшествия

В здании проведут замеры качества воздуха.

Вчера днем в школе № 122, расположенной в Ленинском округе Омска, произошло возгорание. На улицу самостоятельно эвакуировались 724 человека.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Огонь быстро потушили при помощи огнетушителя, а с дымом справились сотрудники МЧС. 

В связи с происшествием школьники перешли на дистанционное обучение. Родители учеников рассказали, что администрация школы сообщила им о восстановлении электроснабжения еще вчера. Также в школе должны провести замеры качества воздуха специалисты Роспотребнадзора перед возобновлением занятий. До понедельника ученики будут продолжать учиться удаленно.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, в школе будет проведена проверка для уточнения причины возгорания. Параллельно с этим проверку происшествия проводит прокуратура.

·Происшествия

В здании проведут замеры качества воздуха.

Вчера днем в школе № 122, расположенной в Ленинском округе Омска, произошло возгорание. На улицу самостоятельно эвакуировались 724 человека.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Огонь быстро потушили при помощи огнетушителя, а с дымом справились сотрудники МЧС. 

В связи с происшествием школьники перешли на дистанционное обучение. Родители учеников рассказали, что администрация школы сообщила им о восстановлении электроснабжения еще вчера. Также в школе должны провести замеры качества воздуха специалисты Роспотребнадзора перед возобновлением занятий. До понедельника ученики будут продолжать учиться удаленно.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, в школе будет проведена проверка для уточнения причины возгорания. Параллельно с этим проверку происшествия проводит прокуратура.