Омск-Информ
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·Общество

Это произошло прошлой весной.
Завтра, 7 февраля, жители села Троицкого Омского района простятся с погибшим на СВО односельчанином Даниилом Фетисовым. Ему было 26 лет.
Даниил родился 12 мая 1998 года в многодетной семье и был вторым сыном.
– С 1 сентября 2005 года обучался в Троицкой школе и в 2013 году получил аттестат по окончании 9-го класса. Во время учебы был любознательным, старательным, добрым и отзывчивым учеником. Занимался спортом и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу, защищая честь своей школы. Отличался высоким трудолюбием, умел выполнять данные ему поручения, – отметили в администрации сельского поселения.
Фетисов погиб в бою 24 мая прошлого года.
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·Общество

Это произошло прошлой весной.
Завтра, 7 февраля, жители села Троицкого Омского района простятся с погибшим на СВО односельчанином Даниилом Фетисовым. Ему было 26 лет.
Даниил родился 12 мая 1998 года в многодетной семье и был вторым сыном.
– С 1 сентября 2005 года обучался в Троицкой школе и в 2013 году получил аттестат по окончании 9-го класса. Во время учебы был любознательным, старательным, добрым и отзывчивым учеником. Занимался спортом и участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и баскетболу, защищая честь своей школы. Отличался высоким трудолюбием, умел выполнять данные ему поручения, – отметили в администрации сельского поселения.
Фетисов погиб в бою 24 мая прошлого года.
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