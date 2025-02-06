Омская драма в коллаборации с семейным рестораном проводит акцию, действующую на пять спектаклей из своего февральского репертуара.

Традиция закусывать перед спектаклем имеет исторические корни. К примеру, в Древней Греции, где представления проходили только по праздникам и продолжались весь день, зрителям раздавали орехи, сушеные фрукты и наливали вино, причем абсолютно бесплатно. Также обычай закусить перед спектаклем, стоя у стола, был распространен в русском дворянском обществе XIX столетия. Об этом писал французский поэт Т. Готье в книге «Путешествие в Россию» (1867).

Благодаря друзьям Омского государственного академического театра драмы – семейному ресторану «Где же кролик?», у поклонников Омской драмы появилась замечательная возможность не только провести приятный вечер за просмотром спектакля в любимом театре, но и насладиться вкусным бонусом в виде чашки кофе бесплатно.

Акция действует на пять спектаклей из февральского репертуара Омского государственного академического театра драмы:

«Амадей» (16+) – 9 февраля

«Визит дамы» (16+) – 15 февраля

«Небо позднего августа» (16+) – 16 февраля

«Свадьба Кречинского» (16+) – 23 февраля

«Дальше – тишина…» (16+) – 27 февраля.

Предъявив администратору на входе в семейный ресторан «Где же кролик?» билет на один из пяти спектаклей из вышеприведенного списка, можно получить чашку кофе на выбор бесплатно.

Предложение действует как до даты спектакля, указанной в билете, так и после, по 28 февраля включительно. Для получения бонуса подходят как электронные билеты, так и билеты, приобретенные в театральных кассах.

В марте акция продолжится. Список спектаклей будет обновлен. Следите за новостями в социальных сетях Омского государственного академического театра драмы.

Реклама. БУК «Омский государственный академический театр драмы». ИНН 5503018282.