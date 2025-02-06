Когда он вернулся в состав «ястребов», у команды не было системы и много чего не работало. Хоккеисты были разочарованы.

Форвард омского «Авангарда» Райан Спунер откровенно рассказал о трудностях, с которыми столкнулся клуб в начале сезона, когда команду возглавлял Сергей Звягин. По мнению Спунера, в те времена в коллективе царила полная неразбериха.

– В начале сезона у нас был полный беспорядок. Никто не знал, что мы должны делать, – сказал Спунер в комментарии порталу Allhockey. – Когда я вернулся в «Авангард» в сентябре, команда была, мягко говоря, не на высоте. Много чего не работало. Тем не менее я ничего не имею против тренеров, которые тогда работали с командой.

Он также добавил, что в НХЛ подобные перестройки команды по ходу сезона большая редкость, однако «Авангарду» это явно пошло на пользу.

– В НХЛ такого нет, там могут только внести некоторые изменения в состав. В любом случае, как мы видим, это работает. Руководству клуба удалось почистить команду и найти новых ребят. У нас в начале сезона не было системы, мы не знали, что делать. Многие из нас были дико разочарованы происходившим. Короче говоря, это был отстой. Но сейчас эта ситуация позади, мы смотрим в будущее, – отметил хоккеист.

Канадский нападающий также пояснил, почему с приходом в команду нового главного тренера Ги Буше произошли значительные изменения, которые приносят результат.

– Он очень внимателен к деталям и всему, что делают игроки. Команда под его руководством очень хорошо работает. К сожалению, мы потеряли много ребят из-за травм. Но нам помогает то, что мы играем по системе нашего тренера. Все мы достаточно строго следуем ей, и это приносит нам успех, – пояснил Спунер.

Напомним, что сегодня «Авангард» сыграет в гостях против тольяттинской «Лады». Начало матча в 21:00 по омскому времени.