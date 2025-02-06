В предыдущем матче между этими командами был веселый хоккей, победа осталась за омичами – 7:6.

Сегодня, 6 февраля, в Тольятти состоится матч между «Авангардом» и «Ладой». Поединок начнется в 21:00 по омскому времени.

Команды сыграли друг против друга уже 98 раз. Из них «Авангард» одержал 48 побед, тогда как «Лада» выиграла 40 встреч. Десять матчей закончились вничью. По количеству заброшенных шайб преимущество у «ястребов» – 258 против 254.

В нынешнем сезоне это будет уже четвертый поединок между волжанами и сибиряками: в первых двух играх победила «Лада» – 3:1 в Омске и 4:3 в Тольятти. В третьем матче, который прошел 28 декабря на «G-Drive Арене», со счетом 7:6 выиграли «ястребы». Так что болельщики вправе ждать результативный хоккей и сегодня.