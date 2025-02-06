Омск-Информ
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·Общество

На пассажирское предприятие № 8 стали возвращаться водители, решившие ранее, что у частника работать лучше.

За 2024 год пассажирское предприятие № 8 привлекло на работу 75 водителей, в том числе вернуло тех, кто ранее ушел к частным перевозчикам. О преимуществах работы в восьмом автопарке рассказал мэр Сергей Шелест.

– Официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы в размере 115–120 тысяч рублей, полный социальный пакет, активный профсоюз, возможность выхода на пенсию по горячей сетке, работа на современных машинах – все это конкурентные преимущества муниципального транспорта, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр пригласил воспользоваться этими преимуществами ответственных и добросовестных водителей.

·Общество

На пассажирское предприятие № 8 стали возвращаться водители, решившие ранее, что у частника работать лучше.

За 2024 год пассажирское предприятие № 8 привлекло на работу 75 водителей, в том числе вернуло тех, кто ранее ушел к частным перевозчикам. О преимуществах работы в восьмом автопарке рассказал мэр Сергей Шелест.

– Официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы в размере 115–120 тысяч рублей, полный социальный пакет, активный профсоюз, возможность выхода на пенсию по горячей сетке, работа на современных машинах – все это конкурентные преимущества муниципального транспорта, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр пригласил воспользоваться этими преимуществами ответственных и добросовестных водителей.