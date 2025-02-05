Омск-Информ
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·Политика

Омская область также заявилась на создание нескольких промышленных парков и технопарков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Как сообщил Хоценко, на встрече обсуждались вопросы деятельности региональных центров «Мой бизнес» и региональных центров поддержки экспорта, развития туризма на территории Омской области.

– Еще одна важная тема – заявка нашего региона на создание нескольких промышленных парков и технопарков. Впервые заявились на соответствующую программу Минэкономразвития России и рассчитываем на поддержку, – отметил глава региона.

Накануне омский губернатор встречался с руководством компании ДОМ.РФ.

·Политика

Омская область также заявилась на создание нескольких промышленных парков и технопарков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Как сообщил Хоценко, на встрече обсуждались вопросы деятельности региональных центров «Мой бизнес» и региональных центров поддержки экспорта, развития туризма на территории Омской области.

– Еще одна важная тема – заявка нашего региона на создание нескольких промышленных парков и технопарков. Впервые заявились на соответствующую программу Минэкономразвития России и рассчитываем на поддержку, – отметил глава региона.

Накануне омский губернатор встречался с руководством компании ДОМ.РФ.