У каждого пенсионера своя дата получения пенсии, узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ.
Проиндексированные на 9,5% пенсии будут выплачены россиянам до 25 февраля, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
– Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля, – цитирует депутата агентство ТАСС. – У каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. До 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь.
С 1 января 2025 года страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3 %. В конце прошлого месяца президент Владимир Путин дал поручение к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5 %. Сейчас происходит этот процесс.