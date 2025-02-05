Прокуратура взяла дело под контроль.

Сегодня, 5 февраля, в подвале многоквартирного дома, расположенного по адресу проспект Мира, 81, произошел пожар, который был оперативно локализован сотрудниками МЧС России по Омской области.

В результате инцидента никто не пострадал, все жильцы дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания электрической проводки.

Точная причина произошедшего будет установлена после завершения пожарно-технической экспертизы. Прокуратура осуществляет контроль над процессом проверки.