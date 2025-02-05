Омск-Информ
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·Происшествия

Причины возгорания выясняют специалисты МЧС.

Сегодня, 5 февраля, в Омске произошел пожар в подвале общежития на проспекте Мира. Как уточнили «Омск-информу» в МЧС, информация о возгорании поступила в 12:20.

Прибывшие пожарные приступили к эвакуации и спасению людей. Самостоятельно смогл эвакуироваться 81 человек, из них 15 детей. Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек, включая троих детей, из горящего здания площадью 20 квадратных метров. На тушении пожара работали 33 сотрудника и 9 единиц спецтехники.

Возгорание локализовали в 13:20. Дознаватели МЧС России устанавливают причины. 

·Происшествия

Причины возгорания выясняют специалисты МЧС.

Сегодня, 5 февраля, в Омске произошел пожар в подвале общежития на проспекте Мира. Как уточнили «Омск-информу» в МЧС, информация о возгорании поступила в 12:20.

Прибывшие пожарные приступили к эвакуации и спасению людей. Самостоятельно смогл эвакуироваться 81 человек, из них 15 детей. Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек, включая троих детей, из горящего здания площадью 20 квадратных метров. На тушении пожара работали 33 сотрудника и 9 единиц спецтехники.

Возгорание локализовали в 13:20. Дознаватели МЧС России устанавливают причины. 