Омск-Информ
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·Общество

Их стало больше.
По данным на 5 февраля, из-за ОРВИ в Омске на карантин ушли 96 классов из 29 школ. Полностью закрыта школа-интернат № 2. На карантине также 56 групп в 37 детских садах.
Как сообщает «Город55», еще 3 февраля карантин был в 93 классах и 51 группе.
Отметим, что в Омской области сейчас циркулируют несколько вирусов. На прошлой неделе чаще всего омичи болели коронавирусом.
·Общество

Их стало больше.
По данным на 5 февраля, из-за ОРВИ в Омске на карантин ушли 96 классов из 29 школ. Полностью закрыта школа-интернат № 2. На карантине также 56 групп в 37 детских садах.
Как сообщает «Город55», еще 3 февраля карантин был в 93 классах и 51 группе.
Отметим, что в Омской области сейчас циркулируют несколько вирусов. На прошлой неделе чаще всего омичи болели коронавирусом.