От транспортного средства остался один остов.

Сегодня, 5 февраля, на брифинге главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков сообщил, что причину, по которой огонь полностью уничтожил автобус НефАЗ 29 января, не установили.

- Случай единичный, по нему работают следственно-оперативная группа и эксперты нашей лаборатории. Пока можем говорить об этом только со слов очевидцев, которые говорят о технологической неисправности. Когда эксперты отработают, тогда и скажут о причине, - сказал Новиков.

Также инспектор рассказал об оперативной ситуации с пожарами в целом. Больше всего фиксируют возгорания в частном секторе. На территории Омской области оперативная обстановка с пожарами стабильная, но напряженная. В январе на пожарах погибло трое, когда как в 2024 году в этот же период погибших было 14. Но за прошедшую неделю погибли восемь человек. Основная причина гибели - печи и дымоходы, несмотря на то, что стояла теплая погода.