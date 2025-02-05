Нападающий прокомментировал игру и поблагодарил болельщиков.

Вчера, 4 февраля, прошел матч ХК «Авангарда» против ЦСКА. В серии буллитов победу одержали москвичи.

Нападающий омской команды Константин Окулов прокомментировал исход матча и рассказал, чего не хватило «ястребам», чтобы вырвать победу.

ЦСКА не единожды зарабатывал важные для «Авангарда» удаления, однако команда омичей не смогла реализовать большинство моментов. По словам Окулова, игрокам не хватило спокойствия и уверенности в том, что они знают, что делать.

– Думаю, команда нашего уровня должна это делать, и за счет этих элементов можно выигрывать игры. Даже если где-то первые 20–30 секунд что-то не получилось, надо встать, успокоить шайбу и продолжать делать то, что надо делать. Я думаю, тогда мы бы довели до гола. Хотя были очень опасные моменты. Шайбочка там в моменте по линии скакала, – поделился нападающий.

Он также выразил благодарность болельщикам, которые на протяжении всего матча активно поддерживали «ястребов» и местами даже перекрикивали болельщиков москвичей.

– Во время игры не особо заметил, потому что отключаешься. А потом, когда мы поехали благодарить, я увидел, сколько много болельщиков было. Это очень приятно, когда тебя и на выезде поддерживает твой болельщик. Это, как говорится, шестой полевой игрок, – добавил Окулов.

Напомним, что следующий матч у «Авангарда» состоится в четверг, 6 февраля, в 20:00. Омичи сыграют против тольяттинской «Лады».