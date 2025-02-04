К финалу игры «ястребы» окончательно «расклеились», уступив москвичам.

В сегодняшнем матче омского «Авангарда» против ЦСКА все могло бы сложиться иначе.

В первом периоде клубы держались на равных (20 к 24 броскам). Однако на 6-й минуте москвичи допустили ошибку, и счет открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов, 1:0.

Во втором периоде ЦСКА оказался сильнее в атаке, забросив ответную шайбу, 1:1. В третьем периоде счет все еще оставался равным. «Авангард» спасла игра в положении 5х3, и матч перетек в овертайм.

Однако и этого времени оказалось недостаточно для определения победителя. Дополнительного времени было недостаточно, чтобы выявить победителя. В серии буллитов победу одержал ЦСКА. Итоговый счет составил 2:1.

Следующий матч у «Авангарда» состоится в четверг, 6 февраля в 20:00. Омичи сыграют против тольяттинской «Лады»