Жители Октябрьского округа активно участвуют в проекте по переработке вторсырья.

В сентябре 2022 года в Октябрьском округе прошло открытие экопункта. За два года его работы жители округа передали на переработку порядка 100 тонн пригодных для повторного использования отходов. За это горожане выручили около 5 млн рублей.

Экопункт является важным социальным проектом, запущенным с целью формирования экологической грамотности среди местных жителей. Он предоставляет омичам возможность сдавать бытовые отходы и получать за это вознаграждение. Для сдачи мусора его нужно разделить на полезные категории: картон, бумагу, алюминий, пластик, стекло и прочие материалы.

Экопункт работает на улице Лизы Чайкиной, 1, со вторника по субботу с 09:00 до 18:00. Воскресенье и понедельник – выходные дни.