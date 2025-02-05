В команде большое количество травмированных, а те, кто выходят, проводят на льду много времени.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал матч с ЦСКА, в котором «ястребы» проиграли лишь по буллитам (1:2), набрав одно очко. Канадский наставник похвалил своих игроков за самоотдачу и отметил, что команде сейчас приходится выживать.

– У нас сейчас ряд хоккеистов отсутствуют, так что я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, кто сейчас выходит на лед и бьется, они проводят очень много времени на льду, они большие молодцы. Мы берем очки на выезде в такой ситуации, это потрясающе, – цитирует Буше портал «Чемпионат». – Возвращения травмированных ждать еще длительное время, как минимум три недели. Держим кулаки за наших ребят, ждем их в строю. Много игр проводим в усеченном составе, и много таких матчей еще впереди. Многие ребята выходят с микротравмами. Я в своей карьере такого еще не видел. Нам приходится выживать, но мы делаем даже больше, умудряясь набирать очки.

Специалист также сообщил, что «Авангард» потерял очередного игрока. Травму получил защитник Павел Коледов. В то же время после болезни вернулся нападающий Данил Башкиров, и он очень помог команде.