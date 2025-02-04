Это произойдет из-за большого количества иногородних застройщиков.
В ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой») прогнозируют высокий риск о высоком риске банкротства строительных компаний в некоторых городах России.
В «черный список» попал Омск, поскольку занял последнее место по обороту местных строительных компаний. Еще одним фактором является высокая кредитная нагрузка.
- В городах-миллионниках существует оборот в строительной сфере, в зависимости от оборотов строительных компаний определяется масштаб стройки. Чем меньше масштаб стройки, тем ниже спрос на сегодняшний день и тем сложней строительным компаниям встраиваться в существующие реалии по спросу. Из всех городов-миллионников Омск занял последнее место по обороту строительных компаний. Омичам в этом случае следует сделать так, чтобы было больше региональных строительных компаний – то есть увеличить предложение. Омск, к сожалению, в последние годы надеется на федеральных застройщиков, а это не всегда оправдывает риски, - цитирует президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антона Глушкова «СуперОмск».
По словам специалиста, те регионы, в которых представлена собственная строительная индустрия, чувствуют себя более уверенно в сложившихся условиях. Потому что федеральные игроки всегда будут выбирать развитие тех территорий, у которых рентабельность выше. Самыми благополучными в этом плане выглядят Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.