Омск-Информ
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·Спорт

Форвард сыграет в составе команды против ЦСКА.

Обозначен состав омского «Авангарда» на сегодняшний выездной матч в Москве с ЦСКА.

Как рассказали в клубе, в состав команды после болезни вернулся нападающий Данил Башкиров, который пропустил два матча, против казахстанского «Барыса» в Омске и выездную игру против минского «Динамо». Форвард сыграет в третьем звене.

А 22-летний нападающий Кирилл Танков сегодня выйдет в тройке с 21-летним нападающим Александром Филатьевым и 21-летним нападающим Ильей Рейнгардтом.

·Спорт

Форвард сыграет в составе команды против ЦСКА.

Обозначен состав омского «Авангарда» на сегодняшний выездной матч в Москве с ЦСКА.

Как рассказали в клубе, в состав команды после болезни вернулся нападающий Данил Башкиров, который пропустил два матча, против казахстанского «Барыса» в Омске и выездную игру против минского «Динамо». Форвард сыграет в третьем звене.

А 22-летний нападающий Кирилл Танков сегодня выйдет в тройке с 21-летним нападающим Александром Филатьевым и 21-летним нападающим Ильей Рейнгардтом.