Транспортная компания попыталась переложить всю вину на водителя за подброс отходов в контейнеры для ТКО.

Куйбышевский районный суд вынес решение о виновности компаний «Грузовичкофф» и «Юнис-Лада» в подбросе строительных отходов в контейнеры для ТКО. Суд признал, что эти компании, а не водитель несут ответственность в этом инциденте.

В 2022 году произошло слияние такси «Юнис-Лада» с грузовым сервисом «Грузовичкофф», сейчас это единое юридическое лицо. Поводом для возбуждения административного дела стало проведение «контрольной закупки», которую провел регоператор «Магнит».

«Грузовичкофф» получил 3 950 рублей и разгрузил машину с мусором на контейнерной площадке для ТКО на улице Сейфуллина. При этом на сайте компании предлагались услуги по вывозу строительного мусора по сниженной цене.

Это было возможно благодаря вывозу на «оборудованные площадки», а не на специализированные полигоны. Все это является нарушением Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Ближайшие места находятся в Кировском и Ленинском округах, а также в селе Надеждино. Контейнерные площадки в Омске можно использовать только для твердых коммунальных отходов.

Получилось, что компании переложили расходы на утилизацию строительного мусора на омичей, потому что использовали контейнеры для ТКО. При повторном нарушении законодательства транспорт могут конфисковать. Сейчас региональное Минприроды прорабатывает вопрос о направлении изъятых автомобилей для нужд СВО.