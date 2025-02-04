Омск-Информ
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·Происшествия

Мать оставила ее и сестру одних.
Прокуратура начала проверку из-за пожара на проспекте Карла Маркса в Омске. В квартире, где произошло возгорание, были дети.
Как сообщили в ведомстве, сестры 13 и 2 лет остались одни, пока мать ходила в магазин. Младшая включила в розетку кипятильник, который лежал в ящике кухонного стола. От этого и возник пожар. Когда старшая сестра заметила это, она вывела младшую в подъезд и позвонила родителям.
– В настоящее время состояние детей удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, – отметили в прокуратуре.
Ранее мать девочек неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои.
·Происшествия

Мать оставила ее и сестру одних.
Прокуратура начала проверку из-за пожара на проспекте Карла Маркса в Омске. В квартире, где произошло возгорание, были дети.
Как сообщили в ведомстве, сестры 13 и 2 лет остались одни, пока мать ходила в магазин. Младшая включила в розетку кипятильник, который лежал в ящике кухонного стола. От этого и возник пожар. Когда старшая сестра заметила это, она вывела младшую в подъезд и позвонила родителям.
– В настоящее время состояние детей удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, – отметили в прокуратуре.
Ранее мать девочек неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои.