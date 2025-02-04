Омск-Информ
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·Происшествия

В происшествии никто не пострадал.
К 12:44 сотрудники омского МЧС ликвидировали открытое горение в квартире пятиэтажки на проспекте Карла Маркса. Площадь пожара составила 40 кв. м. В происшествии никто не пострадал.
– Самостоятельно на улицу вышли 17 человек, в том числе трое детей. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей, – отметили в МЧС.
Напомним, квартира в омской многоэтажке загорелась около 11:37. На место выезжали 29 пожарных.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
·Происшествия

В происшествии никто не пострадал.
К 12:44 сотрудники омского МЧС ликвидировали открытое горение в квартире пятиэтажки на проспекте Карла Маркса. Площадь пожара составила 40 кв. м. В происшествии никто не пострадал.
– Самостоятельно на улицу вышли 17 человек, в том числе трое детей. Звеном газодымозащитной службы спасены двое детей, – отметили в МЧС.
Напомним, квартира в омской многоэтажке загорелась около 11:37. На место выезжали 29 пожарных.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.