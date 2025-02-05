Регулярные обследования и внимание к гормональному фону помогут избежать опасных заболеваний.

Омский онколог, маммолог, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Н.С. Макохи ОмГМУ Максим Набока рассказал, что должна знать о своей груди каждая женщина. По словам специалиста, молочная железа требует большего внимания, чем любые другие органы. Поэтому для ранней диагностики были созданы несколько скрининговых исследований, например, маммография, смотровые кабинеты и обязательный осмотр у акушер-гинеколога.

- Молочная железа должна быть здорова. Почему этому уделяется очень много внимания? Потому что взять такое очень распространенное заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия, которая в настоящий момент расценивается как предраковое заболевание. Звенья патогенеза рака молочной железы и фиброзно-кистозной мастопатии, как недавно стало известно, одинаковые, - пояснил Набока.

Сегодня все чаще диагностируют не только онкологию, но и другие заболевания молочных желез. Это связано с повышенным вниманием докторов различных специальностей, развитием диагностических исследований и более широким охватом скрининговых исследований. Врач также объяснил причины заболеваний молочных желез.

- На сегодняшний день господствующая теория возникновения эстрогензависимых заболеваний, к которым относятся фиброзно-кистозная мастопатия, рак молочной железы и так далее, заключается в преобладании эстрогенного фона. Это можно рассматривать как болезнь цивилизации. Еще 200 лет назад в средней русской семье количество детей составляло 10-16 человек. То есть женщина большую часть жизни находилась в трех состояниях: беременность, роды и кормление. В период, когда женщина беременна или кормит грудью, преобладает абсолютно другой гормональный фон, включаются другие гормоны, яичники "засыпают". А сейчас накопление нереализованных менструальных циклов приводит к биологическому эффекту гиперэстрогении, который в последующем проявляется во всех заболеваниях, - рассказал Набока.

Врач уточнил, что с того момента, как у девочки начались месячные, она должна обращать внимание на здоровье своей груди. Изменения, которые начинаются в этот период, очень важны. Самый оптимальный вариант — это ежемесячное обследование в первую фазу менструального цикла. Женщина сама может осматривать свои молочные железы в комфортном помещении. Она должна обращать внимание на зоны лимфатических узлов: подмышечные, надключичные, подключичные и так далее. Ощущения при осмотре должны быть примерно одинаковыми из цикла в цикл. Если обнаруживается отклонение, то это повод для обращения к специалисту.