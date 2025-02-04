Омск-Информ
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·Происшествия

На месте работают пожарные.
На проспекте Маркса в Омске произошел пожар. Как сообщают в соцсетях горожане, загорелась квартира на 5-м этаже в пятиэтажке в районе остановки «Рождественского».
В МЧС отметили, что сообщение поступило в 11:37. На место происшествия выехали 25 сотрудников на 7 пожарных машинах. 
Спасатели эвакуировали из дома двоих детей.
·Происшествия

На месте работают пожарные.
На проспекте Маркса в Омске произошел пожар. Как сообщают в соцсетях горожане, загорелась квартира на 5-м этаже в пятиэтажке в районе остановки «Рождественского».
В МЧС отметили, что сообщение поступило в 11:37. На место происшествия выехали 25 сотрудников на 7 пожарных машинах. 
Спасатели эвакуировали из дома двоих детей.