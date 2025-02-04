Омск-Информ
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·Спорт

Голкипер пока тренируется отдельно от команды.

Появились некоторые подробности состояния здоровья травмированного вратаря Никиты Серебрякова.Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщал, что голкипер присоединится к команде после болезни.

По данным инсайдеров телеграм-канала «Хоккейная правда», Никита Серебряков восстанавливается после болезни и продолжает работать в индивидуальном режиме. В отсутствие него в течение нескольких игр место в воротах отдано Михаилу Бердину, которого будет страховать Илья Проскуряков.

Напомним, что 29-летний вратарь Никита Серебряков перешел в омский клуб в ноябре прошлого года в рамках обмена из СКА. О болезни голкипера стало известно 31 января, перед игрой с казахстанским «Барысом».

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·Спорт

Голкипер пока тренируется отдельно от команды.

Появились некоторые подробности состояния здоровья травмированного вратаря Никиты Серебрякова.Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщал, что голкипер присоединится к команде после болезни.

По данным инсайдеров телеграм-канала «Хоккейная правда», Никита Серебряков восстанавливается после болезни и продолжает работать в индивидуальном режиме. В отсутствие него в течение нескольких игр место в воротах отдано Михаилу Бердину, которого будет страховать Илья Проскуряков.

Напомним, что 29-летний вратарь Никита Серебряков перешел в омский клуб в ноябре прошлого года в рамках обмена из СКА. О болезни голкипера стало известно 31 января, перед игрой с казахстанским «Барысом».

7418