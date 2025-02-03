Омск-Информ
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·Спорт

В скором времени стоит ожидать появления только заболевших хоккеистов.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о сроках восстановления травмированных игроков команды. Помимо находящихся в лазарете хоккеистов, есть те, кто не играет по причине болезни. Это, в частности, вратарь Никита Серебряков и форвард Данил Башкиров.

– Данил приболел, возможно, он присоединится к команде в ближайшее время, но точно сказать нельзя. Кроме Башкирова и Серебрякова, никто в скором времени не вернется. Остальных ждать не меньше трех недель, - заявил Буше.

Из-за травм «ястребы», по словам наставника, сегодня выступают без половины состава. Самый большая потеря – американский нападающий Рид Буше, получивший перелом лицевой кости. Игрок улетел на операцию в Германию.

·Спорт

В скором времени стоит ожидать появления только заболевших хоккеистов.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о сроках восстановления травмированных игроков команды. Помимо находящихся в лазарете хоккеистов, есть те, кто не играет по причине болезни. Это, в частности, вратарь Никита Серебряков и форвард Данил Башкиров.

– Данил приболел, возможно, он присоединится к команде в ближайшее время, но точно сказать нельзя. Кроме Башкирова и Серебрякова, никто в скором времени не вернется. Остальных ждать не меньше трех недель, - заявил Буше.

Из-за травм «ястребы», по словам наставника, сегодня выступают без половины состава. Самый большая потеря – американский нападающий Рид Буше, получивший перелом лицевой кости. Игрок улетел на операцию в Германию.