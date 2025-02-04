Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение полезного общепита принимало гостей всего два месяца.

Владелец кафе «О, ПП!» (бывшее Veggy) Виталий Никитенко рассказал о закрытии точки на Ленина, 31, в историческом центре Омска. Заведение открылось в декабре прошлого года.

– И опытные предприниматели совершают ошибки ценою в данном случае 6 миллионов рублей... Система была не готова, – сказал Никитенко в соцсетях.

Можно предположить, что бизнес оказался нерентабельным. Второе кафе сети на Красном Пути продолжает работать.

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·Экономика/Бизнес

Заведение полезного общепита принимало гостей всего два месяца.

Владелец кафе «О, ПП!» (бывшее Veggy) Виталий Никитенко рассказал о закрытии точки на Ленина, 31, в историческом центре Омска. Заведение открылось в декабре прошлого года.

– И опытные предприниматели совершают ошибки ценою в данном случае 6 миллионов рублей... Система была не готова, – сказал Никитенко в соцсетях.

Можно предположить, что бизнес оказался нерентабельным. Второе кафе сети на Красном Пути продолжает работать.

2428