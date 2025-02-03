Омич помог своей команде одержать несколько важных побед.

Сегодня, 3 февраля, стал известен топ-5 игроков 21-й игровой недели регулярного чемпионата КХЛ. Лучшим защитником признан игрок омского «Авангарда» Семен Чистяков.

23-летний хоккеист удостаивается этого звания второй раз за карьеру. В четырех матчах прошлой недели защитник забросил две шайбы и отдал две голевые передачи с показателем полезности «+5».

Кроме того, Чистяков забросил победную шайбу в игре против «Адмирала», сделал три заблокированных броска, четыре силовых приема, два отбора шайбы и три перехвата.

Напомним, вчера омичи обыграли минское «Динамо» со счетом 4:5 по буллитам, в котором защитник отдал еще одну голевую передачу.