В основное время командам не удалось выяснить сильнейшего, и все решила серия буллитов.

Сегодня, 2 февраля, на «Минск-арене» ХК «Авангард» сыграл матч с минским «Динамо». Несмотря на потери важных игроков из-за ряда травм, команда показала свой характер. В первом периоде минчане открыли счет на 11-й минуте. Забил Вадим Мороз, 1:0. Хоть и период был наполнен опасными моментами, больше командам не удалось отличиться.

Начало второго периода для «Авангарда» оказалось очень удачным: уже на первой минуте Джованни Фьоре реализовал большинство, 1:1. Следом Иван Игумнов заработал удаление, и уже через полторы минуты после гола омичей «Динамо» снова вышло вперед благодаря голу Романа Горбунова, 2:1. Однако ястребы уже набрали ход, и через две минуты Егор Воронков сравнял счет, забив свою первую шайбу за «Авангард», 2:2. Далее, через три минуты шайбу забросил Наиль Якупов и вывел омичей вперед, 2:3. Хозяева поля не были согласны с таким результатом и смогли сравнять счет на 14-й минуте второго периода, 3:3. В этот раз в составе «Динамо» отличился Крис Тирни.

Третий период также был обоюдоострым, однако первыми отличиться смогли омичи. На 12-й минуте шайбу забросил Игорь Мартынов, 3:4. Далее минчане искали шансы отыграться и смогли воспользоваться невнимательностью защитников «Авангарда», снова сравняв счёт за две с половиной минуты до конца периода, и перевели игру в овертайм благодаря голу Джоша Брука, 4:4.

В дополнительное время команды много атаковали, однако дивидендов это не принесло, и игра перешла в буллитную серию. Первым исполнять буллит поехал Константин Окулов, который без особых проблем переиграл Василия Демченко. От «Динамо» штрафной бросок поехал исполнять Джош Брук, который не смог попасть по воротам. Омичи же, в свою очередь, выпустили Райана Спунера, который забил решающий буллит. Больше голов в серии не было, так как на высоте были вратари обеих команд.

В итоге «Авангард» одержал волевую победу со счётом 4:5. Во вторник, 4 февраля, омичи сыграют в гостях с ЦСКА. Начало трансляции в 22.30 по омскому времени.