Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер «Авангарда» назвал происходящее «черной пятницей».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о большом количестве травмированных игроков команды. Эта ситуация буквально ошеломила канадского коуча.

 - Очень много травмированных игроков. Сегодняшний день получился очень странным: утром, когда проснулся, я думал, что Буше в порядке.  Но оказалось, что все намного серьезнее, чем мы думали. У него перелом лицевой кости, предстоит операция в Германии, - сказал Ги Буше в эфире КХЛ ТВ. -  Затем — новость о том, что Башкиров и Серебряков заболели. Потом я попал в ДТП. Сегодня по ходу матча у нас выбывает Холодилин. И вообще такой ситуации за 20 лет своей тренерской карьеры я не видел никогда.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Ястребов» назвал происходящее «черной пятницей». И выразил надежду, что череда неприятностей прервется.

·Спорт

Главный тренер «Авангарда» назвал происходящее «черной пятницей».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о большом количестве травмированных игроков команды. Эта ситуация буквально ошеломила канадского коуча.

 - Очень много травмированных игроков. Сегодняшний день получился очень странным: утром, когда проснулся, я думал, что Буше в порядке.  Но оказалось, что все намного серьезнее, чем мы думали. У него перелом лицевой кости, предстоит операция в Германии, - сказал Ги Буше в эфире КХЛ ТВ. -  Затем — новость о том, что Башкиров и Серебряков заболели. Потом я попал в ДТП. Сегодня по ходу матча у нас выбывает Холодилин. И вообще такой ситуации за 20 лет своей тренерской карьеры я не видел никогда.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Ястребов» назвал происходящее «черной пятницей». И выразил надежду, что череда неприятностей прервется.