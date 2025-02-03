Омск-Информ
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·Происшествия

Одно из происшествий унесло сразу две жизни.
С начала 2025 года в Омской области произошло 10 пожаров, в которых погибли люди. Огонь унес жизни 11 человек.
По предварительным данным 4 из этих пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Еще 4 – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. К оставшимся двум пожарам привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Последний такой пожар произошел вчера. В нем погибла женщина.
·Происшествия

Одно из происшествий унесло сразу две жизни.
С начала 2025 года в Омской области произошло 10 пожаров, в которых погибли люди. Огонь унес жизни 11 человек.
По предварительным данным 4 из этих пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Еще 4 – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования. К оставшимся двум пожарам привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Последний такой пожар произошел вчера. В нем погибла женщина.