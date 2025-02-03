Три пожара в регионе закончились трагическими.

В МЧС по Омской области рассказали о трех пожарах, закончившихся гибелью людей.

Так, вчера, 2 февраля, в поселке Новоомском Омского района, с 16:23 стало известно о возгорании в одной из квартир частного дома. Пламя на 40 «квадратах» ликвидировали 14 специалистов МЧС России, задействовав четыре единицы техники.

В доме без признаков жизни обнаружены мужчина и женщина. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Еще один трагический пожар случился в доме в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В дыму задохнулся 49-летний хозяин дома.

В пятиэтажном доме в Крутой Горке загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Из дома самостоятельно вышли на улицу 10 жильцов, в том числе двое детей. Пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали девять сотрудников МЧС России, задействовав две единицы техники. В квартире нашли хозяина без признаков жизни.

Дознаватели МЧС России предварительно выяснили, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.