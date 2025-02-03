Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи проводят проверку по факту этого происшествия.
Вчера, 2 февраля, в селе Старосолдатское Тюкалинского района Омской области произошел пожар. Около 5:30 загорелся частный дом, и в нем погибла женщина.
Как сообщает Следственный комитет, ей было 49 лет. Она скончалась от острого отравления продуктами горения.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.
·Происшествия

Следователи проводят проверку по факту этого происшествия.
Вчера, 2 февраля, в селе Старосолдатское Тюкалинского района Омской области произошел пожар. Около 5:30 загорелся частный дом, и в нем погибла женщина.
Как сообщает Следственный комитет, ей было 49 лет. Она скончалась от острого отравления продуктами горения.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печного отопления.