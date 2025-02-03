Точно известно, потеряна ли Анапа для отдыха, станет в марте.

Ситуация на курортном юге России тревожит туристов. Раннее бронирование уже вовсю идет, но Анапа, оказавшаяся в зоне экологической катастрофы, и некоторая часть Черноморского побережья пока не рассматриваются. Напомним,15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили более 9000 тонн мазута. Сколько оказалось в море, до сих пор неизвестно. Экологи говорят минимум о 3000 тонн, но официальных данных нет до сих пор. Уже понятно, что масштабы трагедии чудовищны: пострадали вода, множество морских обитателей, ядовитыми выбросами пропиталась даже прибрежная почва. Что ожидаемо спровоцировало массовый отток турисов.

В Ростуризме говорят, путешественники, запланировавшие отдых заранее, просят вернуть предоплату за отели. Как пояснила представитель туристического агентства Pegas Touristik Татьяна Семикина, в качестве альтернативы Анапе омичи выбрали Сочи.

– У нас идет бронирование туров на лето в Сочи, никаких отмен нет, и есть запросы на определенные отели. Много говорят в прессе, на самом деле никакой паники нет. Все как обычно, и даже больше, – сказала директор туристического агентства Pegas Touristik Татьяна Семикина.

По сведениям экс-замминистра культуры Омской области, курировавшую туротрасль, а ныне руководителя проекта «Фил Трэвел» Анны Статвы, спад бронирования детских лагерей в Анапе достиг 40 %.

– Мне сложно сказать, – отметила она. – Я тоже черпаю информацию из официальных источников, но, насколько я поняла, район Сочи не пострадал. Поэтому поток туристов туда сохранится, а по Анапе сейчас есть вопросы. Есть предложения на уровне нашей Государственной думы поддержать те детские лагеря, которые расположены в этом месте, потому что сейчас наблюдается спад бронирования. Он уже дошел до 40 %, – отметила Статва. – Но я надеюсь, что в любом случае туристская отрасль эту поддержку получит. То, что восстановление произойдет, – это однозначно, вопрос времени. Сейчас все экспертные оценки экологов, мягко говоря, приблизительны. Никто достоверно не может сказать, когда это будет восстановлено: через месяц, через год, через пять лет. Сложно прогнозировать.

Эксперты заявили, что в марте станет точно известно, потеряно ли это направление для туристов. В этом месяце откроется бронь на железнодорожные билеты до Анапы.