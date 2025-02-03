Проект обещает стать примером гармоничного сочетания истории и современности.

Сегодня на пресс-конференции секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов высказался о возведении пристройки к кинотеатру «Маяковский». Владельцы надеются разместить на дополнительных площадях еще два зала и повысить рентабельность объекта.

Однако если в 2000-х годах предпринимателям не дали осуществить планы по расширению объекта именно из-за того, что здесь больше 200 лет назад располагалось старое кладбище. То сейчас у святых отцов не возникло никаких претензий к стройке.

– В этом вопросе мы не видим никаких противоречий с владельцами кинотеатра «Маяковский». Сейчас мы находимся в плотном общении, в диалоге. У нас нет нерешаемых вопросов. Те планы, которые имеют владельцы, согласовываются с Омской епархией, – сообщил протоиерей Олихов.

Представитель духовенства уточнил, что у епархии есть уверенность в том, что такое место в центре города, которое имеет духовную, историческую, культурную и эстетическую значимость, будет приведено в достойный вид с соблюдением всех традиций. По словам Дмитрия Олихова, это локация станет не только примером городского строительства и ландшафтного дизайна, но и образцом культурно-исторического взаимодействия церкви и общества.