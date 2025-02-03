Приговор за хищение 54 миллионов рублей вступил в законную силу.

Руководителям компаний «Зерно Сибири» и «Дары Сибири», которые были осуждены за мошенничество, не удалось оспорить приговоры в кассационном порядке.

В сентябре 2023 года суд в Омске признал бывшего директора этой компании и двух руководителей фирмы «Дары Сибири» виновными в мошенничестве. Каждому из них дали по 6 лет и 6 месяцев тюрьмы в колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год.

Суд установил, что с января 2019 года по май 2020 года эти люди, действуя в составе организованной группы и используя свое положение на работе, обманывали сотрудников компании «Зерно Сибири» и украли более 54 млн рублей.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Куйбышевского районного суда города Омска и решение апелляционной инстанции Омского областного суда без изменений. Жалобы осужденных и их адвокатов были отклонены.

Главный обвиняемый по делу «Зерна Сибири», бывший депутат Госдумы и друг экс-губернатора Омской области Александра Буркова Александр Четвериков скрывается от российского правосудия в Бельгии. Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован. Как сообщали в Следственном комитете РФ, в ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Четверикова, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения.