Уголовное дело в отношении Александра Четверикова завершено, бывший депутат заочно арестован.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Александра Четверикова, который, будучи другом экс-губернатора Омской области Александра Буркова, похитил десятки миллионов рублей со счетов компании «Зерно Сибири» и сбежал за границу.

Логистическая компания «Зерно Сибири» была создана областным правительством для централизованных поставок на экспорт зерна, собранного на территории региона. Четвериков, являясь членом совета директоров компании, вошел в сговор с ее директором Алексеем Секачевым, предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой и в 2019 году похитил со счетов акционерного общества более 54 млн рублей под видом оплаты за якобы поставленную пшеницу.

- Поскольку Четвериков в 2021 году покинул территорию Российской Федерации и постоянно проживает в Королевстве Бельгия, он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован. В ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Четверикова, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для заочного рассмотрения, - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело в отношении Плужникова, Секачева и Сауты уже рассмотрено судом, они получили реальные сроки заключения.