Омск-Информ
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·Политика

Вслед за главой Ленинского округа нового заместителя получил руководитель Октябрьского.

Новым заместителем главы Октябрьского округа Омска стала Айнур Токсанова. Назначение произошло 30 января и уже отражено на сайте городской администрации. До прихода на пост заместителя главы округа Токсанова руководила отделом по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационным вопросам.

Ранее стало известно о назначении первого заместителя главы Ленинского округа. Им стал Александр Шнипко, до этого возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Назначенец приходится братом министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко. Последний ранее тоже трудился в структуре омской мэрии, а также возглавлял принадлежащую муниципалитету «Тепловую компанию».

·Политика

Вслед за главой Ленинского округа нового заместителя получил руководитель Октябрьского.

Новым заместителем главы Октябрьского округа Омска стала Айнур Токсанова. Назначение произошло 30 января и уже отражено на сайте городской администрации. До прихода на пост заместителя главы округа Токсанова руководила отделом по работе с территориальным общественным самоуправлением и организационным вопросам.

Ранее стало известно о назначении первого заместителя главы Ленинского округа. Им стал Александр Шнипко, до этого возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Назначенец приходится братом министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко. Последний ранее тоже трудился в структуре омской мэрии, а также возглавлял принадлежащую муниципалитету «Тепловую компанию».