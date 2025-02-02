Вратарь минчан Василий Демченко сыграет против своей бывшей команды.

Сегодня, 2 февраля, на «Минск-арене» состоится матч между омским «Авангардом» и минским «Динамо». Игра начнется в 20:10 по омскому времени.

В составе хозяев играет бывший вратарь омичей Василий Демченко. Из 12 матчей за минчан команда проиграла всего два раза, три встречи Василий отыграл «на ноль». Процент его отраженных бросков – 93,7 %, а коэффициент надежности – 1,56. Отметим, что в этом сезоне команды встречались дважды, пока счет в серии 1:1.

Напомним, прошлый матч прошел на «G-Drive арене», в котором «ястребы», несмотря на ряд травм, обыграли астанинский «Барыс» со счетом 5:1.