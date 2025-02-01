Омск-Информ
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·Спорт

Он направляется домой.
Вчера, 31 января, капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин выписался из омской больницы. Как сообщила в соцсетях супруга уфимского хоккеиста, он уже едет домой на поезде.
Напомним, 29 января Панин столкнулся с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре. По словам главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова, хоккеист сломал ребро.
В омской больнице спортсмена навестили «ястребы» Наиль Якупов, Данил Башкиров и Павел Коледов.
·Спорт

Он направляется домой.
Вчера, 31 января, капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин выписался из омской больницы. Как сообщила в соцсетях супруга уфимского хоккеиста, он уже едет домой на поезде.
Напомним, 29 января Панин столкнулся с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре. По словам главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова, хоккеист сломал ребро.
В омской больнице спортсмена навестили «ястребы» Наиль Якупов, Данил Башкиров и Павел Коледов.