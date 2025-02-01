Омск-Информ
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·Происшествия

С помощью QR-кодов преступники узнают данные о людях.
Мошенники начали расклеивать в Омске объявления об общедомовых и общерайонных чатах. Такие листовки содержат QR-коды, по которым нельзя переходить.
– Квишинг – вид мошенничества с использованием QR-кодов для обмана пользователей и кражи их конфиденциальных данных! В QR-код может быть интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносной программы, – отметили в прокуратуре.
Отметим, что мошенники также присылают на почту горожан фейковые сообщения о штрафах. В них содержится не QR-код, а ссылка.
Отметим, что в 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали уже 297 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 97 млн рублей.
·Происшествия

С помощью QR-кодов преступники узнают данные о людях.
Мошенники начали расклеивать в Омске объявления об общедомовых и общерайонных чатах. Такие листовки содержат QR-коды, по которым нельзя переходить.
– Квишинг – вид мошенничества с использованием QR-кодов для обмана пользователей и кражи их конфиденциальных данных! В QR-код может быть интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносной программы, – отметили в прокуратуре.
Отметим, что мошенники также присылают на почту горожан фейковые сообщения о штрафах. В них содержится не QR-код, а ссылка.
Отметим, что в 2025 году правоохранительные органы зарегистрировали уже 297 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб превысил 97 млн рублей.