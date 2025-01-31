Омск-Информ
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·Авто

Сообщения о штрафах ложные, но выглядеть могут как настоящие.
Мошенники придумали новую схему обмана омичей. Как сообщают «Вести», преступники присылают на почту сообщения о штрафе за нарушение правил дорожного движения и прикрепляют ссылку для оплаты.
Письмо выглядит так, словно оно от портала «Госуслуги», однако ссылка ведет на фишинговый ресурс. Если человек перейдет по ней, то может лишиться денег.
Отметим, что сообщения о настоящих штрафах приходят только в личный кабинет на «Госуслуги».
·Авто

Сообщения о штрафах ложные, но выглядеть могут как настоящие.
Мошенники придумали новую схему обмана омичей. Как сообщают «Вести», преступники присылают на почту сообщения о штрафе за нарушение правил дорожного движения и прикрепляют ссылку для оплаты.
Письмо выглядит так, словно оно от портала «Госуслуги», однако ссылка ведет на фишинговый ресурс. Если человек перейдет по ней, то может лишиться денег.
Отметим, что сообщения о настоящих штрафах приходят только в личный кабинет на «Госуслуги».