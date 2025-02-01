Теперь мужчину будут судить.

В следственном комитете рассказали о том, как раскрыли изнасилование и убийство 21-летней давности. Преступление произошло в 2003 году.

Тело 28-летней женщины нашли 17 сентября в квартире дома на улице Горячева. Следователи установили, что ее изнасиловали и задушили, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Расследование продолжалось. Подозрение пало на знакомого подруги, с которой жила потерпевшая. Повторные экспертизы (криминалистическая, биологическая, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая) подтвердили это предположение.

По версии следствия, 15 сентября мужчина пришел в гости к своей знакомой, но дома ее не застал. В квартире была только ее 28-летняя соседка. Мужчина сделал женщине непристойное предложение, а получив отказ, изнасиловал ее. Чтобы скрыть это, он задушил женщину, а потом сбежал, уехал на вахту в другой регион.