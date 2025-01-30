Омск-Информ
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·Общество

Его обвиняют в преступлении, которое произошло больше 11 лет назад.
Советский районный суд Омска заключил под стражу 60-летнего местного жителя. Мужчину, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве, попросили отправить в СИЗО следователи.
По версии следствия, в сентябре 2003 года тогда еще 49-летний омич изнасиловал 28-летнюю женщину. Чтобы скрыть это преступление, он задушил свою жертву.
·Общество

Его обвиняют в преступлении, которое произошло больше 11 лет назад.
Советский районный суд Омска заключил под стражу 60-летнего местного жителя. Мужчину, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве, попросили отправить в СИЗО следователи.
По версии следствия, в сентябре 2003 года тогда еще 49-летний омич изнасиловал 28-летнюю женщину. Чтобы скрыть это преступление, он задушил свою жертву.