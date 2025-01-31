Бывший нападающий омского клуба заявил, что раньше инспекторы ГИБДД лично знали каждого хоккеиста. И нечасто останавливали за нарушения.

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский, игравший за клуб с 1996 по 2000 годы и с 2001 по 2005 годы, прокомментировал сегодняшнее ДТП с участием главного тренера Ги Буше. В аварии никто не пострадал, а сам наставник «ястребов» ехал в качестве пассажира клубного «Мерседеса».

Сам Сушинский вспомнил, что обычно ездил по Омску самостоятельно. И сотрудники ГИБДД останавливали нечасто, потому что знали хоккеистов лично.

— Вряд ли когда‑нибудь Ги Буше будет лично водить автомобиль в Омске, он ехал с водителем, поэтому посоветовать мне ему нечего. В Омске ГИБДД знала каждого хоккеиста, потому что это маленький город и там все болельщики «Авангарда»,- цитирует «Матч ТВ» Сушинского. — Мои номера знали, останавливали не так часто.

Однако если все-таки останавливали, то просили автограф.