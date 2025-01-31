Омск-Информ
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·Общество

Николай Куликов проходил службу в качестве водителя. Погиб 23 декабря.

В Омской области похоронили погибшего на СВО Николая Куликова.

Как рассказали в Москаленском отделении «Единой России», с 2003 года Николай Куликов переехал в Омск. Работал в сельскохозяйственном магазине на приемке товара. В 2018 году получил специальность охранника 4 разряда. Затем работал в Ханты-Мансийском автономной округе вахтовиком.

В 2024 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны. Проходил службу водителем отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы. 23 декабря погиб. Похоронили Николая Куликова вчера, 30 января, в Москаленском районе.

·Общество

Николай Куликов проходил службу в качестве водителя. Погиб 23 декабря.

В Омской области похоронили погибшего на СВО Николая Куликова.

Как рассказали в Москаленском отделении «Единой России», с 2003 года Николай Куликов переехал в Омск. Работал в сельскохозяйственном магазине на приемке товара. В 2018 году получил специальность охранника 4 разряда. Затем работал в Ханты-Мансийском автономной округе вахтовиком.

В 2024 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны. Проходил службу водителем отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы. 23 декабря погиб. Похоронили Николая Куликова вчера, 30 января, в Москаленском районе.