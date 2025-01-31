Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина попала в больницу.
Ночью 29 января омичи попали в дорожную аварию в тайаском городе Паттайя. Как сообщает телеграм-канал Mash, русский мотоциклист сбил 59-летнего мужчину из Омска и его 44-летнюю жену, которые переходили дорогу.
Мужчина-пешеход погиб. Женщину и мотоциклиста госпитализировали. У омички перелом. Подробности неизвестны.
Со слов очевидцев, 26-летний водитель мотоцикла передвигался на арендованном транспорте. Напомним, в июле еще одна россиянка погибла в ДТП в Турции. Это была 38-летняя уроженка Омской области Татьяна Озолина, блогерша, больше известная как  МотоТаня.
·Происшествия

Женщина попала в больницу.
Ночью 29 января омичи попали в дорожную аварию в тайаском городе Паттайя. Как сообщает телеграм-канал Mash, русский мотоциклист сбил 59-летнего мужчину из Омска и его 44-летнюю жену, которые переходили дорогу.
Мужчина-пешеход погиб. Женщину и мотоциклиста госпитализировали. У омички перелом. Подробности неизвестны.
Со слов очевидцев, 26-летний водитель мотоцикла передвигался на арендованном транспорте. Напомним, в июле еще одна россиянка погибла в ДТП в Турции. Это была 38-летняя уроженка Омской области Татьяна Озолина, блогерша, больше известная как  МотоТаня.